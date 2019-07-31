العاهل الأردني وكوشنر يناقشان الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كل الوطن- سبتونيك عربى : أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني لمستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنير، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية

عمان-سبوتنيك. وأكد عبد الله الثاني خلال استقباله اليوم في العاصمة عمان مستشار ترامب ،غاريد كوشنير،على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وحسب بيان للديوان الملكي،فإن عبد الله الثاني تطرق في محادثاته مع كوشنير إلى الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار العاهل الأردني للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة، والجانب الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

يذكر أن زيارة مشتسار الرئيس الأمريكي غاريد كوشنير إلى الأردن تأتي ضمن الجولة التي يقوم بها الأخير إلى عدد من دول المنطقة لمناقشة القضية الفلسطينية وطرق تجسيد صفقة القرن.