تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين كل الوطن العاهل الأردني وكوشنر يناقشان الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كل الوطن بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي كل الوطن الإمارات تكشف لأول مرة نتائج اجتماعها المشترك مع إيران كل الوطن ظريف: إيران مستعدة للحوار مع السعودية والإمارات” فيديو” كل الوطن المشاكل التي تصيب فروة الرأس وعلاجها كل الوطن دليلك للفيتامينات والمعادن الهامة لصحتك كل الوطن العثور على جثّة “ملك القهوة” في الهند كل الوطن أول ظهور للأميرة “هيا” منذ خروجها من دبي وبدء المعركة القضائية (صور) كل الوطن كارثة أدت لاختلال التوازن البيئي في مصر وتسببت في ظهور ثعابين قاتلة
» » هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين

هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 7:09 مساءً
هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين

أعرب نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، عن ثقته واطمئنانه في وقوف الدولة بجانب النقابة، ومتابعتها لإنجازات مجلس إدارتها.

كما عبر شاكر عن قلقه بشأن غياب الفن الغنائي، والحفلات الغنائية من المشهد الفني العام، وهو ما أتاح الفرصة، من وجهة نظره، إلى سيطرة أغاني المهرجانات، حتى أن أغاني الأفلام أصبحت تنتج بنفس أسلوب أغاني المهرجانات.

وقال شاكر في مقطع فيديو لـ “إرم نيوز”، أنه يسعى إلى دعم وجود “فن مضاد” لهذا النوع من الفنون، حتى يزيح بدوره أغاني المهرجانات، وكي لا يفعل أي دخيل على الفن ما يحلو له.

وردا على سؤال بشأن الشكوى المقدمة ضد الفنان، محمد رمضان، بشأن الحفلة الأخيرة، قال النقيب أن التصريح للفنان كان بـ “الأداء” وليس بخلع الملابس. وقد أثار خلعه لملابسه استهجان الكثيرين.

المصدر: إرم نيوز

هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين
رابط مختصر
2019-07-31
فنون ونجومفيديوهات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن