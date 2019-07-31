أعرب نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، عن ثقته واطمئنانه في وقوف الدولة بجانب النقابة، ومتابعتها لإنجازات مجلس إدارتها.

كما عبر شاكر عن قلقه بشأن غياب الفن الغنائي، والحفلات الغنائية من المشهد الفني العام، وهو ما أتاح الفرصة، من وجهة نظره، إلى سيطرة أغاني المهرجانات، حتى أن أغاني الأفلام أصبحت تنتج بنفس أسلوب أغاني المهرجانات.

وقال شاكر في مقطع فيديو لـ “إرم نيوز”، أنه يسعى إلى دعم وجود “فن مضاد” لهذا النوع من الفنون، حتى يزيح بدوره أغاني المهرجانات، وكي لا يفعل أي دخيل على الفن ما يحلو له.

وردا على سؤال بشأن الشكوى المقدمة ضد الفنان، محمد رمضان، بشأن الحفلة الأخيرة، قال النقيب أن التصريح للفنان كان بـ “الأداء” وليس بخلع الملابس. وقد أثار خلعه لملابسه استهجان الكثيرين.

المصدر: إرم نيوز

هاني شاكر: محمد رمضان أثار استهجان الكثيرين