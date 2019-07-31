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الملك سلمان يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس “العسكري الانتقالي” بالسودان

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 7:44 مساءً
الملك سلمان يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس “العسكري الانتقالي” بالسودان

نيوم – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -.

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2019-07-31
عربي ودولي
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