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بالفيديو.. قبل أيام من وفاته الأمير بندر يقدم وصية للملك سلمان

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 11:44 مساءً
بالفيديو.. قبل أيام من وفاته الأمير بندر يقدم وصية للملك سلمان

وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، أثناء مرضه.

ويظهر الفيديو الأمير بندر وهو يوصي الملك سلمان بـ”طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين”.

ورد العاهل السعودي على توصية شقيقه بالقول: “‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام”.

صحيفة سبق الإلكترونية

@sabqorg

“الأمير بندر” يوصي أخاه “الملك سلمان” بطاعة الله والحرص على المسلمين. http://sabq.org/RnSKrV 

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394 человек(а) говорят об этом

عبدالله بن سلطان

@ASNA_20

سيدي الأمير يوصي مولاي الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن والحرص علي الإسلام والمسلمين قبل وفاتة بأيام. ويرد عليه الملك نحن دولة قامت على الإسلام رحم الله الأمير الصالح وحفظ الله ولي امرنا سلمان بن عبد العزيز

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901 человек(а) говорят об этом

سطام بن خالد ال سعود

@sattam_al_saud

كلمات من ذهب قالها الأمير بندر رحمه الله للملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن ويرد عليه الملك سلمان حفظه الله بكلمات من ذهب “نحن دولة قامت على الإسلام” رحم الله أمير الفضائل بندر بن عبد العزيز وحفظ الله ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز

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2 227 человек(а) говорят об этом

عبدالله بن خالد

@AbdullahKhaledS

الأمير بندر: “أوصيك بطاعة الله” الملك سلمان: “حنا دولة ما قامت إلا على الإسلام”. رحم الله بندر بن عبدالعزيز وحفظ الله سلمان بن عبدالعزيز وأدام علينا ديننا وأمننا واستقرارنا.

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2 400

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  1.  وتوفي الأمير بندر، يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عاما، تاركا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادة الملك، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على شقيقه بالحرم المكي.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن جثمان الفقيد ووري الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة، حيث جرت مراسم تشييع مهيبة وسط حضور واسع من كبار الأمراء الذين تقدمهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: سبق + وكالات

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