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سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام من تايلند

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 1:36 مساءً
سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام من تايلند

مكة المكرمو – واس: أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك اليوم، حفل توديع للحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ، من مملكة تايلند, بحضور القائم بالأعمال بالإنابة خالد بن ناصر الفارس, وذلك بمقر السفارة.

وأوضح المستشار الإسلامي بالسفارة الدكتور يوسف بن عبد الله الحمودي أن وزارة الشؤون الإسلامية تتشرف بتقديم الخدمة لضيوف خادم الحرمين وتسخر كامل إمكاناتها ليؤدي الضيوف نسكهم بكل يسر وسهولة وَفْق منظومة متكاملة من الخِدْمات النوعية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

من جهته ألقى رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك, عضو البرمان السابق سماي جرون شانج، كلمة نيابة عن ضيوف هذا العام شكر فيها خادم الحرمين الشريفين على ما يقدم لخدمة الإسلام والمسلمين وما يشهده الحرمان الشريفان من عناية وتوسعة مباركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

عقب ذلك ألقى القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك كلمة أكد فيها عمق العلاقات بين المملكة وتايلند, مؤكدًا ما يكنه خادم الحرمين الشريفين للشعب التايلاندي المسلم والتوجيهات الكريمة لتيسير شؤون المسلمين لأداء مناسب الحج والعمرة, منوهاً بحرص القيادة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أن ينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان أثناء أداء نسكهم.

وتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي نهاية الحفل وزعت تذاكر السفر وملابس الإحرام على الحجاج والكتيبات الإرشادية المترجمة حول مناسك الحج والهدايا التذكارية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستضافين قبل وصولهم للمملكة.

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2019-08-01 2019-08-01
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