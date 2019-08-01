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ضيوف برنامج خادم الحرمين من ذوي ضحايا مسجدي كرايستشيرش يتجهون للحج

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:19 مساءً
ضيوف برنامج خادم الحرمين من ذوي ضحايا مسجدي كرايستشيرش يتجهون للحج

كرايستشيرش – رويترز  : غادر الفوج الأول من أُسر ضحايا الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا لأداء مناسك الحج اليوم الخميس .

وهذا الفوج ضمن 200 من ضحايا وأسر ضحايا الهجوم الذي وقع يوم 15 مارس والذين دعتهم المملكة للحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة .

وأقرت ليهانا باروين، التي تحدثت من مطار كرايستشيرش، بأن الألم والصدمة كانا كبيرين بعد الهجوم وقالت إن تجربة الحج ستكون داعمة ووصفتها بأنها تجربة يمكن أن تغير حياتها بالكامل.

وسيغادر الفوج الثاني من الحجاج كرايستشيرش يوم الثالث من أغسطس.

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2019-08-01 2019-08-01
عربي ودولي
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