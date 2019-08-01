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كوشنر يصل القاهرة في محطته الثالثة بالمنطقة لبحث “صفقة القرن”

عقب جولة بدأها بالأردن ثم إسرائيل، وتشمل عدة دول بالمنطقة

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:00 مساءً
كوشنر يصل القاهرة في محطته الثالثة بالمنطقة لبحث “صفقة القرن”

القاهرة/  وكالات: وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى مصر، الخميس، في ثالث محطات جولة شرق أوسطية.

وتشمل الجولة عدة دول، بينها إسرائيل، لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، “وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم، جاريد كوشنر، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر”، من دون تفاصيل.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن” في غضون الأشهر المقبلة.

ويرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

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