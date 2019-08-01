احصائية بعدد قتلى هجوم الحوثيين على معسكر الجلاء في عدن بينهم “أبو اليمامة” وقيادات بارزة

كل الوطن- اليمن الان: قالت مصادر طبية وأمنية إن عدد قتلى الهجوم على عرض عسكري تابع لقوات الحزام الأمني في معسكر الجلاء بمدينة عدن ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلاً.

وحسب المصادر فإن عدداً كبيراً من الجرحى إصاباتهم متفاوتة نقلوا إلى عدد من مشافي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وكانت مصادر أكدت مقتل العميد منير اليافعي المعروف بكنية (أبو اليمامة) في هجوم قالت مليشيا الحوثيين إنها نفذته صباح اليوم الخميس بطائرة مسيرة، وقالت مصادر محلية إن قيادياً آخر في قوات الحزام الأمني يدعى محمود العيزبي الردفاني قد قتل أيضاً في الهجوم.

وتزامن الهجوم الذي تبنته مليشيا الحوثيين مع هجوم آخر بسيارة مفخخة على مركز شرطة الشيخ عثمان والذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 جندياً.

وحسب مصادر مطلعة فقد نجا من الإنفجار القياديان في الإنتقالي الجنوبي الدكتور عبدالناصر الوالي والشيخ عبدالرحمن شيخ بالإضافة إلى مدير أمن من لحج اللواء صالح السيد، و العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد (حزام أمني)