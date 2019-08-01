تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن عملية دقيقة في الرأس… اللبنانية ماغي بو غصن في حالة حرجة كل الوطن شابة بريطانية تسقط من الطائرة في حادثة غامضة! كل الوطن ضيوف برنامج خادم الحرمين من ذوي ضحايا مسجدي كرايستشيرش يتجهون للحج كل الوطن صور: هجوم حوثى آخر يهز عدن وسقوط ضحايا كل الوطن “صور مروعة ” من داخل معسكر الجلاء في عدن وصور مروعة لضحايا هجوم الشيخ عثمان كل الوطن احصائية بعدد قتلى هجوم الحوثيين على معسكر الجلاء في عدن بينهم “أبو اليمامة” وقيادات بارزة كل الوطن كوشنر يصل القاهرة في محطته الثالثة بالمنطقة لبحث “صفقة القرن” كل الوطن “أطباء بلا حدود”: أسعفنا عشرات الجرحى جراء تفجير في عدن كل الوطن مقتل قائد عسكري كبير في هجوم بطائرة مسيرة للحوثيين جنوبي اليمن كل الوطن كاتبة التونسية تنتقد الصحابة وتثير جدلا دينيا وفكريا
» » عملية دقيقة في الرأس… اللبنانية ماغي بو غصن في حالة حرجة

عملية دقيقة في الرأس… اللبنانية ماغي بو غصن في حالة حرجة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:35 مساءً
عملية دقيقة في الرأس… اللبنانية ماغي بو غصن في حالة حرجة

نشرت تقارير صحفية لبنانية عديدة، تعرض الفنانة اللبنانية، ماغي بو غصن، لحالة صحية حرجة، دخلت بسببها إلى المستشفى.

نشرت قناة “إل بي سي” اللبنانية تقريرا، حول الحالة الصحية الحرجة، التي تعرضت لها ماغي بو غصن، ونقلت تصريحات عن زوجها المنتج الفني، جمال سنان.

وقالت القناة اللبنانية، إن ماغي بو غصن، تعرضت لعملية دقيقة في الرأس، وظلت في العناية المركزة، بعدها بأيام.

ولكن زوجها، قال في منشور عبر حسابه على موقع “تويتر” إنها تخطت مرحلة الخطر، حاليا، وغادرت المستشفى وعادت إلى منزلها.

وقال جمال سنان “خرجنا أنا وماغي بو غصن من المستشفى، ومرقت مرحلة الخطر، وحالتها مستقرة، لكنها لا تزال تحت مراقبة الأطباء”.

كما توجه جمال سنان بالشكر، لكن من وجه كلمة إلى ماغي بو غصن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال “شكر كبير لكل شخص كتب كلمة وعبّر عن محبة كبيرة. شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا اطمنوا على ماغي”.

أما عن تفاصيل حالتها الصحية، فقالت مجلة “الجرس” اللبنانية إن ماغي بو غصن، خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس، من دون أن تكشف مستشفى “CBC” كليمنصو، عن طبيعتها، ثم دخلت العناية المركزة لمدة يوم كامل، ونقلت بعدها إلى غرفة خاصة، وخضعت لإشراف طبي كامل.

رابط مختصر
2019-08-01
جرائم وحوادثفنون ونجوممنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن