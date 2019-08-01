السعودية: ضبط عصابة لتهريب الأموال إلى الخارج

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، عن ضبط عصابة قوامها 5 أشخاص من الجنسية البنغالية، عقب متابعة أمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها.

وأشار المتحدث، إلى أن “أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثالث والرابع”.

وأضاف، أن “عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ 97 ألف ريال و18 ألف دولار أمريكي ومصوغات ذهبية”.

وأشار إلى أنه “تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم”.

المصدر: “سبق”