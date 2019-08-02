الإعلام المرئي والمسموع: تدعو للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج للعام 1440هـ.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءاً من يوم أمس وحتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكّدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها خلال موسم الحج 1440هـ.

وحذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

المصدر: سيدتي