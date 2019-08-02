تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن هل تجرؤ على مشاهدته؟ مسلسل مرعب على نتفلكس سيمنعك من النوم كل الوطن آخر ما قاله الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي للعربية.نت قبل رحيله كل الوطن احمد الحناكى:رحم الله عبدالرحمن الشبيلي كل الوطن الجريدة الرسمية “أمّ القرى تنشر تفاصيل التعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل كل الوطن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن ضمن موسم الطائف كل الوطن الاحصاءات الرسمية سجلت ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة كل الوطن البحرين تدين القصف الصاروخي في منطقة البريقة والهجمات الإرهابية في عدن كل الوطن الإعلام المرئي والمسموع: تدعو للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج كل الوطن حوار بين أمير الرياض وطفلين في عزاء والده الأمير بندر بن عبد العزيز كل الوطن بالفيديو.. حكم مباراة يفقد الوعي بعد الاعتداء عليه لكن المباراة تستمر
» » الإعلام المرئي والمسموع: تدعو للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج

الإعلام المرئي والمسموع: تدعو للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 1:23 مساءً
الإعلام المرئي والمسموع: تدعو للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج للعام 1440هـ.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءاً من يوم أمس وحتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكّدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها خلال موسم الحج 1440هـ.

وحذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

المصدر: سيدتي

رابط مختصر
2019-08-02
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن