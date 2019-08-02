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البحرين تدين القصف الصاروخي في منطقة البريقة والهجمات الإرهابية في عدن

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 1:26 مساءً
البحرين تدين القصف الصاروخي في منطقة البريقة والهجمات الإرهابية في عدن

كل الوطن – واس: أدانت مملكة البحرين بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر الجلاء في منطقة البريقة، والهجمات الإرهابية ضد مركز للشرطة في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية المتكررة التي ترتكبها ميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران و الجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تعكس الإصرار على زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة كافة الجهود الهادفة لإحلال السلام بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية موقف مملكة البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 ، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

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2019-08-02 2019-08-02
عربي ودولي
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