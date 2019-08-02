احمد الحناكى:رحم الله عبدالرحمن الشبيلي

تعرفت على عبدالرحمن الشبيلي (كشخصية عامة) من خلال برامجه التلفزيونية، كونه من الأوائل الذين عاصروا الافتتاح مع المخضرمين الراحلين منهم أو الأحياء، بينما تشرفت بأن أكون أحد تلامذته في قسم الإعلام في “جامعة الملك سعود” في أواخر السبعينات.

درّسنا الشبيلي مادة تاريخ الإعلام السعودي وكم كان طوال تلك الفترة قريباً من القلب، دائم الابتسامة، طيب المعشر يترفع عن كِبر وأنفة كذّابة، فضلا عن أسلوبه الأخّاذ في إيصال المعلومة بطريقة شيقة وسلسة وبصوته الشجي الهادئ، معتبراً أننا جميعاً أصدقاء له ويتعامل معنا كإخوته الصغار بكل ما يحمله من صفات تنم عن خلق ونبل.

انقطعت بنا السبل ثم جمعنا مرة أخرى سفيرنا السابق في الكويت عبدالعزيز الفايز الذي كان خير معين لي في مرحلتي الإعلامية والأكاديمية والعملية (إن لم تخني الذاكرة كان الإثنان آنذاك عضوين في مجلس الشورى بدورته الثانية)، وكان الهدف أن أعمل متعاوناً مع جريدة “المسائية” التي كانت تصدر عن “مؤسسة الجزيرة” آنذاك، وكم اكتشفت ما يحمله من شخصية إنسانية رقيقة ليكرس الصورة التي ارتسمت في ذهني عنه.