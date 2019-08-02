تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بسبب الأخطاء ومجهولية المصدر.. سحب 9 آلاف مصحف يوميًا من الحرم كل الوطن إمام الحرم: خدمة ضيوف الرحمن عملٌ صالح اجتمع فيه فضل الزمان والمكان كل الوطن الامير بدر بن عبد المحسن يرثى الأمير بندر بقصيدة شعرية كل الوطن هل تجرؤ على مشاهدته؟ مسلسل مرعب على نتفلكس سيمنعك من النوم كل الوطن آخر ما قاله الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي للعربية.نت قبل رحيله كل الوطن احمد الحناكى:رحم الله عبدالرحمن الشبيلي كل الوطن الجريدة الرسمية “أمّ القرى تنشر تفاصيل التعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل كل الوطن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن ضمن موسم الطائف كل الوطن الاحصاءات الرسمية سجلت ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة كل الوطن البحرين تدين القصف الصاروخي في منطقة البريقة والهجمات الإرهابية في عدن
» » الامير بدر بن عبد المحسن يرثى الأمير بندر بقصيدة شعرية

الامير بدر بن عبد المحسن يرثى الأمير بندر بقصيدة شعرية

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 4:42 مساءً
الامير بدر بن عبد المحسن يرثى الأمير بندر بقصيدة شعرية

قام  الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن ، برثاء عمه الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيزالذي توفي

الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ96 عاماً ، بكلمات مؤثرة، من خلال نظم قصيدة شعرية .

وعلق بدر بن عبدالمحسن على القصيدة التي نشرها في مقطع فيديو على حسابه بموقع

 تويتر  : مرثيتي في سيدي الوالد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله

وأسكنه فسيح جناته.

وقد جاء في مطلع القصيدة:

يا طاهر الروح والوجدان والسيرة   .. جزاك عند الذي ما خاب طَلّابه

لو التُقى والورع له موطن وديرة.. لقيت بندر صخر سوره وأبوابه

صلى العصر ما نسى ركعة وتكبيرة.. ثم ابتسم لأمر خلّاقه وهلّا به

رابط مختصر
2019-08-02
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1