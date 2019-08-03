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لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:22 مساءً
لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية

أفاد التلفزيون الرسمي التونسي بأنه سيبث مناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت قناة “التلفزة الوطنية” على موقعها الرسمي أن هذه المناظرات ستبث من الثاني حتى السابع من سبتمبر المقبل ضمن حلقات مباشرة تحت عنوان “الطريق إلى قرطاج”، وسيتناظر فيها جميع المرشحين حول برامجهم الانتخابية.

وذكرت القناة أنها ستحافظ من خلال برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كـ”مرفق عمومي لكل التونسيين”.

وجاء ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنظم في تونس في 15 سبتمبر المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الـ25 من يوليو 2019.

المصدر : وكالات

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2019-08-03
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