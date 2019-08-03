حرم شقيقته من الميراث فقتله ابنها رمياً بالرصاص

«الطمع في حقوق الآخرين» أحد الأسباب الرئيسية في خلافات الميراث، وغالباً ما ينتج عنها جرائم مروعة، فهناك عشرات الجرائم التي حدثت خلال العام الجاري بسبب نزاع على الميراث، وكان آخرها منذ أيام في محافظة القليوبية وراح ضحيتها عامل في العقد الخامس من عمره إثر إصابته بعدة أعيرة نارية أطلقها عليه ابن شقيقته فأرداه قتيلاً أمام المارة في الشارع.

وأفاد بيان أمني أن اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية؛ تلقي إخطاراً من مركز شرطة شبين القناطر من مستشفى شبين القناطر العام بوصول «أسامة.أ.م» 45 سنة، سائق، مصاباً بطلق ناري خرطوش بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبالفحص تبين أنه أثناء وجود المتوفى بمنزل شقيقته «فتحية.د» 65 سنة، حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالسب والشتم والضرب؛ لوجود خلافات سابقة بينهما على الميراث قام على إثرها نجلها «محمد.ص» 31 سنة، طباخ، بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفر المتهم هارباً عقب الجريمة.

وبعد ملاحقات أمنية تمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قرر الانتقام من خاله بسبب حرمانه لوالدته من حقها في الميراث، وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم، عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وأرسل إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه؛ لبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

المصدر: سيّدتي