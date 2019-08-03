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زوج يعذب زوجته ويجوعها 12 عامًا حتى صار وزنها 30 كليو

كل الوطنآخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 7:37 مساءً
زوج يعذب زوجته ويجوعها 12 عامًا حتى صار وزنها 30 كليو

أكدت سيدةٌ بريطانيةٌ ، أنها تعرضت للتجويع والترويع والتعذيب ،من قبل زوجها لمدة 12 عامًا حتى وصل وزنها إلى 30 كيلوغرامًا، وأنها صارت ترتدي ملابس الأطفال.

وقالت السيدة “كاثرين هارتلي” 31 عاماً، من بيرسيتون، إنها تزوجت من ماثيو هارتلي في أكتوبر 2006، وبمجرد زواجهما، سيطر على حياتها بشكلٍ كاملٍ، وعلى ما تأكله، ومنعها من الأكل، لتعيش كابوسًا مدته 12 عامًا.

وأضافت هارتلي لصحيفة “ديلي ريكورد”: “انتهى بي الأمر لدرجة أن عظامي تصاب بالأذى، وفي النهاية كنت أرتدي ملابس فتاةً في السابعة من العمر”، وأكدت أنها تعرضت للإيذاء والضرب، والخنق ، وبعد ذلك قام الزوج بتركيب كاميرات في المنزل ليبقيها تحت المراقبة الدائمة.

وفي نهاية المطاف، انفصل الزوجان في أغسطس 2017، قبل الطلاق الذي تم في أبريل 2019، وأبلغت “كاثرين” الشرطة عن سلوك زوجها.

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وأقر الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، بأنه مذنبٌ في ثلاث تهم بالاعتداء في محكمة كيلمارنوك فيما يتعلق بزوجته، كما أقر بأنه مذنبٌ في اعتداءٍ جنسيٍ على نساءٍ أخريات.

وعلى الرغم من اعترافه إلا أنه لم يسجن، ولكن فرض عليه العمل المجتمعي لمدة 12 شهرًا، وعلقت “كاثرين” بأن الحكم كان متساهلاً بالنسبة لسنوات العذاب التي تعرضت لها، ووصفت حياتها الزوجية بأنها كانت كـ”النوم مع العدو”.

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2019-08-03 2019-08-03
جرائم وحوادث
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