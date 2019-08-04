بعد فوزه بكرسي نقيب الموسيقيين.. هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان

كل الوطن – متابعات: فاز النجم الكبير هاني شاكر فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، ليصبح نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، وحرص على تقديم الشكر لكل من سانده ووقف بجانبه فى الانتخابات.

وأضاف إنه يتوجه بالشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، سواء ممن أدلوا بأصواتهم، أو تغيبوا عن المشاركة، لافتا إلى سعادته الكبيرة بالعرس الديمقراطى الذى شهدته انتخابات النقابة، موجها الشكر للإعلاميين والصحافيين الذين غطوا انتخابات النقابة رغم حرارة الطقس.

وشدد شاكر على أنه سيستكمل ما بدأه خلال فترته السابقة، واعدا بزيادة معاشات أعضاء النقابة وتحسين مشروع العلاج، مضيفا أنه يهتم بصفة خاصة بعمل أعضاء النقابة وتعرض البعض منهم للبطالة، مطالبا «الديجيهات» التى تعمل فى الأفراح والمناسبات بالاستعانة بالموسيقيين، ووجود اتفاق يحمى الأطراف كلها، وأنه سيبدأ قريبا العمل على هذا الموضوع.

وشدد النجم هانى شكر على أن أول أولويات عمله فى الفترة المقبلة، إنشاء مقر يليق بالمهن الموسيقية، مثلما هو حال نقابة المهن التمثيلية، موضحا أن نقابة المهن الموسيقية تعد قلعة الفن والطرب منذ نشأتها، وأنها ساهمت في صنع الريادة الفنية لمصر طوال عقود، لافتا إلى وضع ضوابط لمن يريد الغناء وأهمها ضرورة خضوعه لاختبار فى النقابة، وأن يلتزم بالقوانين، معبرا عن قلقه من غياب الحفلات الغنائية عن المشهد الفني، مما أتاح الفرصة لسيطرة أغانى المهرجانات، مضيفا أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لدعم وجود «فن مضاد» لهذا النوع من الفنون.

وقال شاكر إنه فيما يختص ببعض الشكاوى المقدمة ضد بعض الفنانين ومنهم الفنان محمد رمضان، بشأن الحفلة الأخيرة فإن التصريح للفنان كان بـ«الأداء» وليس بخلع الملابس، مضيفا أن خلعه لملابسه أثار استهجان كثيرين، مضيفا أنه لو أراد احتراف الغناء، فلا بد له من المجيء للنقابة والدخول فى اختباراتها والالتزام بقوانينها، وأنه منحه تصريحا بالغناء لمرة واحدة فقط.