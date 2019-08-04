تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو… حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلي السعودية علي دراجات هوائية كل الوطن بعد فوزه بكرسي نقيب الموسيقيين.. هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: آن الأوان لخروج التحالف العربي بشرفٍ من مُستنقع اليمن! كل الوطن زوج يعذب زوجته ويجوعها 12 عامًا حتى صار وزنها 30 كليو كل الوطن والدة المتهم بقتل “عروس المنوفية” ليلة زفافها تفجر مفاجأة من العيار الثقيل كل الوطن حرم شقيقته من الميراث فقتله ابنها رمياً بالرصاص كل الوطن بالفيديو.. أزمة جديدة تواجه أنغام .. ابنها الأكبر يؤكد: أنا بكره زوج أمي كل الوطن فيصل الفايق: بعد تهريب نفط داعش عن طريقها.. هل تتمكن تركيا من تهريب بترول ايران؟ كل الوطن أفضل نظام غذائي للتخلّص من دهون الكرش! كل الوطن حائزة على جائزة نوبل للأدب تعترف بممارسة الجنس مع النساء والرجال
» » بالفيديو… حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلي السعودية علي دراجات هوائية

بالفيديو… حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلي السعودية علي دراجات هوائية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 1:40 صباحًا
بالفيديو… حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلي السعودية علي دراجات هوائية

كل الوطن – وكالات: بعد رحلة طويلة وشاقة استمرت لشهرين، وصل عدد من الحجاج البريطانيين إلي المدينة المنورة قادمين من لندن علي الدرجات الهوائية، وذلك بعد أن مروا بـ 17 دولة للوصول إلي المملكة.

وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “العربية” السعودية، أوضح قائد فريق الحجاج، طاهر حسن أختر، أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفا إياها بأنها رحلة “روحانية جميلة جدا”.

وعن صعوبات الرحلة، قال “أختر” الذي ظهر مرتديا زيا رياضيا وخوذة دراجة هوائية، إنه وفريقه عانوا كثيرا من تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلي الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.

ووفقا لإحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالمملكة، فقد وصل عدد الحجاج الذين دخلوا المملكة العربية السعودية، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الجمعة، 1.516.101 حاجا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.412.894 حاجا، فيما قدم 86.359 حاجا عن طريق البر، و16.848 حاجا عبر البحر، وذلك بزيادة 123.369 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريبا.

رابط مختصر
2019-08-04
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن