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فيديو للاعب عمرو وردة في اليونان يثير ضجة جديدة في مصر

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 6:09 مساءً
فيديو للاعب عمرو وردة في اليونان يثير ضجة جديدة في مصر

تداول رواد التوصل الاجتماعي فيديو للمصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني وهو في حفل مع أصدقائه، حيث أثار مشهد شربه لما يعتقد أنه خمر ردود فعل غاضبة من الجمهور المصري.

ونشرت وسائل الإعلام اليونانية مقطعا يظهر فيه وردة بإحدى الحفلات بصحبة بعض أصدقائه في اليونان، وذكرت صحيفة “متروسبورت” اليونانية أن عمرو وردة يواصل انقطاعه عن تدريبات نادي باوك على الرغم من عودته مؤخرا إلى اليونان.

وقالت صحيفة sportdog، إن عمرو وردة الذي ينتهي تعاقده مع باوك فى يونيو 2020، يدرس طلب إنهاء تعاقده مبكرا مع النادي اليوناني، بعدما تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق.

وزعمت إذاعة “أرينا أف إم” اليونانية في وقت سابق أن ثلاثة أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز أبدت رغبتها في التعاقد مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وكالات

فيديو للاعب عمرو وردة في اليونان يثير ضجة جديدة في مصر
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2019-08-04 2019-08-04
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