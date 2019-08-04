الحكم على خادمة سمَّمت رضيعاً في السعودية

تستعين كثير من الأسر السعودية بالخادمات لتسيير شؤون المنزل، خاصةً مع تعدد مسؤوليات الزوجة بين الاعتناء بالأطفال، والاهتمام بشؤون المنزل، والعمل ساعات طويلة خارجه، لكنَّ بعض الخادمات يقمن بإساءة التصرف عن عمد أو جهل، وقد يصل بهن الحال إلى ارتكاب جرائم شنيعة في حق الأسر التي وضعت ثقتها فيهن.

ومن ذلك، إصدار المحكمة العامة في الدمام حكماً في قضية مقتـل الطفل مشاري البوشل، الذي اتَّهمت عائلته خادمةً، تعمل لديهم بتسميمه بإضافة سم الفئران إلى رضَّاعة حليبه.

وقضت المحكمة، بحسب مصادر إعلامية، بسجن الخادمة خمس سنوات، وجلدها 500 جلدة، وترحيلها من السعودية، مع اعتبار فترة التوقيف ضمن فترة الحكم.

كما صرفت المحكمة النظر عن الحكم على الخادمة بالقتل قصاصاً لعدم وجود تقارير طبية، تثبت بشكل قاطع تعرُّض الطفل إلى التسمم، بعد الاطلاع على تقارير مقدَّمة من ثلاثة مستشفيات.

ووصل عدد الجلسات القضائية التي عقدتها المحكمة العامة إلى نحو 20 جلسة للنظر فيها.

يشار إلى أن الحادثة وقعت قبل تسع سنوات، وكان عمر مشاري وقتها أربعة أشهر، حيث تراجع وضعه الصحي فجأة، وظن ذووه أنه تناول حليباً مسموماً، ولم يعِش الطفل بعد ذلك سوى شهر ونصف الشهر، واعترفت الخادمة في إحدى الجلسات القضائية بقـتله، لكنها عدلت عن اعترافها فيما بعد.

المصدر: سيّدتي