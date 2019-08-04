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متحدّث الأمن العام: إعادة 10 آلاف شخص لا يحملون تصاريح حج رسمية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:18 مساءً
متحدّث الأمن العام: إعادة 10 آلاف شخص لا يحملون تصاريح حج رسمية

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام في السعودية، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج، أعيد ما يقارب من 10 آلاف شخص، لا يحملون تصاريح رسمية لأداء فريضة الحج.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن “الحملة تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة”.

وقال، إنه “جرى ضبط 181 مكتبا غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة ما يقارب من 400 ألف مقيم لعدم حصولهم على تصاريح العمل بالعاصمة المقدسة”.

وأضاف، أنه “تم ضبط 277 مقيما مخالفا لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة، وتوثيق هوياتهم، تمهيدا لتطبيق النظام بحقهم، بالإضافة إلى 15 ناقلا مخالفا للتعليمات”.

وشدد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، على أن “رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة”، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء الشعائر.

المصدر: سبق

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