إرتفاع عدد ضحايا مذبحة متجر “وول مارت” بتكساس إلى 20 شخصا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، إثر مذبحة ناجمة عن إطلاق نار داخل متجر “وول مارت” بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت، فيما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقا في المذبحة باعتبارها “إرهاب محلي”.

وقال غريغ ألين رئيس شرطة مدينة إل باسو إن قوات الأمن ألقت القبض على رجل أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، فيما كشفت مصادر لـCNN أن المتهم بتنفيذ الهجوم يدعى باتريك كروسيس وإنه من إحدى ضواحي مدينة دالاس التي تبعد نحو ألف كيلومتر من موقع الحادث.

وذكر ألين أن الشرطة تحقق في بيان من المتهم يشير إلى أن المذبحة ناجمة عن” جريمة كراهية”. وذكرت مصادر أن البيان نُشر على الإنترنت قبل 20 دقيقة من وقوع الهجوم ويُعتقد أن المتهم هو من كتبه. ويتضمن البيان عبارات “كراهية وعنصرية” تجاه المهاجرين واللاتينيين وترويج لسيادة العرق الأبيض. وقال مصدر مطلع، لـCNN، إن الشرطة الفيدرالية فتحت تحقيقا في الواقعة باعتبارها “إرهاب محلي”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إطلاق النار في إل باسو “عمل جبان”. وأضاف: “أعلم أنني أقف مع الجميع في هذا البلد لإدانة جريمة الكراهية التي وقعت اليوم. لا يوجد سبب أو عذر أبدا يمكنه أن يبرر قتل الأبرياء”.

المصدر: سي أن أن