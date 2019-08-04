دراسة: تدليك القطط والكلاب يقلل التوتر والإجهاد!

كل الوطن – الرياض: أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تدليك القطط والكلاب لمدة 10 دقائق يساعدك على التخلص من التوتر والإجهاد.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية فإن العلماء في جامعة واشنطن أكدوا أن تدليك الحيوانات يخلصك من التوتر والإجهاد، بالإضافة إلى أنه يعزز مزاجك، حيث إنه يقلل من هرمون الكورتيزول الذي يسبب التوتر.

وقالت باتريشيا بندري، أستاذة مشاركة في قسم التنمية البشرية بجامعة واشنطن، إن الطلاب في دراستنا تعاملوا مع القطط والكلاب لمدة 10 دقائق دون أن يهتموا بهواتفهم، وفي صباح اليوم التالي تم أخذ عينات من الكورتيزول من كل مشارك وتبين أنه قل لديهم بعد تفاعلهم مع الحيوانات.

وقال “بنداري” أحد أساتذة الجامعة: “الطلاب مرهقون للغاية لديهم امتحانات وعمل وضغوطات أخرى وعندما علمنا أنهم يستمتعون بالتعامل مع الحيوانات حاولنا مساعدتهم بالطريقة التي يحبونها لنقلل توترهم وإجهادهم، موضحًا أن انخفاض هرمون التوتر له الكثير من الفوائد البدنية والعقلية”.