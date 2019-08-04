تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أسباب اصفرار الوجه قد تكون خطيرة! كل الوطن دراسة: تدليك القطط والكلاب يقلل التوتر والإجهاد! كل الوطن إرتفاع عدد ضحايا مذبحة متجر “وول مارت” بتكساس إلى 20 شخصا كل الوطن متحدّث الأمن العام: إعادة 10 آلاف شخص لا يحملون تصاريح حج رسمية كل الوطن السعودية: نزع ما يقرب من 80 ألف لغم في اليمن منذ يونيو 2018 كل الوطن شاهدت والدها يضرب أمها فانتحرت كل الوطن الحكم على خادمة سمَّمت رضيعاً في السعودية كل الوطن فيديو.. موظفة بالجوازات تتحدّث مع حاجة تركية بلغتها في المطار كل الوطن كويتية تتطاول على ضابطين فى المطار بسبب طريقة تفتيشها كل الوطن فيديو للاعب عمرو وردة في اليونان يثير ضجة جديدة في مصر
» » دراسة: تدليك القطط والكلاب يقلل التوتر والإجهاد!

دراسة: تدليك القطط والكلاب يقلل التوتر والإجهاد!

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:33 مساءً
دراسة: تدليك القطط والكلاب يقلل التوتر والإجهاد!

كل الوطن – الرياض: أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تدليك القطط والكلاب لمدة 10 دقائق يساعدك على التخلص من التوتر والإجهاد.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية فإن العلماء في جامعة واشنطن أكدوا أن تدليك الحيوانات يخلصك من التوتر والإجهاد، بالإضافة إلى أنه يعزز مزاجك، حيث إنه يقلل من هرمون الكورتيزول الذي يسبب التوتر.

وقالت باتريشيا بندري، أستاذة مشاركة في قسم التنمية البشرية بجامعة واشنطن، إن الطلاب في دراستنا تعاملوا مع القطط والكلاب لمدة 10 دقائق دون أن يهتموا بهواتفهم، وفي صباح اليوم التالي تم أخذ عينات من الكورتيزول من كل مشارك وتبين أنه قل لديهم بعد تفاعلهم مع الحيوانات.

وقال “بنداري” أحد أساتذة الجامعة: “الطلاب مرهقون للغاية لديهم امتحانات وعمل وضغوطات أخرى وعندما علمنا أنهم يستمتعون بالتعامل مع الحيوانات حاولنا مساعدتهم بالطريقة التي يحبونها لنقلل توترهم وإجهادهم، موضحًا أن انخفاض هرمون التوتر له الكثير من الفوائد البدنية والعقلية”.

رابط مختصر
2019-08-04 2019-08-04
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن