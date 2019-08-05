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شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:03 صباحًا
شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه

واشنطن – وكالات: قالت الشرطة الأمريكية، الأحد، إنّ شقيقة منفذ إطلاق النار في ولاية أوهايو من بين ضحاياه.

وأوضحت في بيان، أنّ كونور بيتس (24 عاما) “قتل شقيقته (ميغان) في إطلاق النار الذي نفذه في مدينة دايتون، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أنّ “ميغان” (22 عاما) أصغر ضحية في إطلاق النار السبت”.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة (18:32 ت.غ) عن ملابسات تواجد شقيقة بيتس في موقع الحادث، كما لم تعلن عن دوافع المهاجم.

وقُتل بيتس بأيدي عناصر الشرطة بعد أقل من دقيقة من إطلاقه النار من بندقية عيار 223 في شوارع مقاطعة أوريغون في حوالي الساعة الواحدة صباح الأحد.

وقال العمدة نان وايلي، إن مطلق النار كان يرتدي سترة واقية، وكان لديه خزائن ذخيرة إضافية عالية السعة، وإن دافع الهجوم لم يعلن عنه.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصا، وجرح العشرات في حوادث إطلاق نار متفرقة بولايات تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق)، وإلينوي (وسط غرب).

فبعد ساعات من مقتل 20 شخصا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة “دايتون” في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.

وفي اليوم نفسه أصاب مسلح يستقل سيارة 7 أشخاص أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو في إلينوي، وبعد ساعتين وقع حادث إطلاق نار منفصل بعد على بعد عدة مبان من مكان إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة اثنين آخرين بجروح وفقا للاناضول..

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