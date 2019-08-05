تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن 10 خلطات طبيعية تملّس الشعر بكل سهولة كل الوطن الصين ترد على ترامب.. و”تشعل” حرب العملات كل الوطن هل تعانين من جفاف فروة الرأس .. إليك الحل؟ كل الوطن شاهد.. هكذا تصرف أحمد إبراهيم بعد الهجوم الجارح من نجل أنغام كل الوطن وصول وفد أمريكي إلى أنقرة في محاولة لثني تركيا عن عمليتها شمال سوريا كل الوطن أسباب اصفرار الوجه قد تكون خطيرة! كل الوطن رجل أمن يقتل 7 من زملائه في أفغانستان كل الوطن سفّاح أوهايو كان ينوي تصفية زملائه في المدرسة ووضع “قائمة موت” بأسمائهم كل الوطن بالفيديو.. وزير سعودي يقبل حاجة نيوزلندية ويبكي كل الوطن المغرب.. احتراق طفلة في الـ4 من عمرها على مرأى من الناس
» » المغرب.. احتراق طفلة في الـ4 من عمرها على مرأى من الناس

المغرب.. احتراق طفلة في الـ4 من عمرها على مرأى من الناس

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 11:06 صباحًا
المغرب.. احتراق طفلة في الـ4 من عمرها على مرأى من الناس

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، صورا تظهر احتراق طفلة علقت في سياج حديدي أثناء محاولة هروبها من منزلها إثر اندلاع حريق كبير فيه.

ووقع الحادث في أحد أحياء علال البحراوي بإقليم الخميسات المغربي، حيث وقف سكان الحي أمام الطفلة وهي في الرابعة من عمرها والنيران تلتهم جسدها، من دون أن يتمكنوا من إنقاذها.

وبينما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف تأخروا كثيرا بالحضور إلى موقع الحادث، ذكر موقع “المغرب اليوم”، أنه تم “توجيه انتقادات إلى جهاز الإطفاء الذي اكتفى برش المياه بطريقة لا تكاد تصل إلى النيران عوضا عن استعمال السلم لإنقاذ الطفلة الموجودة بالطابق الأول”.

وفارقت الطفلة الحياة بعد نقلها إلى مستشفى مدينة تيفلت بسبب الحروق الخطيرة التي أصابتها، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث.

المصدر: “المغرب اليوم”

رابط مختصر
2019-08-05 2019-08-05
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن