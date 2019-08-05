بالفيديو.. وزير سعودي يقبل حاجة نيوزلندية ويبكي

أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها.

وفي التفاصيل، فإن الوزير السعودي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

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ولاقى الفيديو تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل، لا سيما تحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه”، وبينما أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير الإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

إلى مثيري الفتن لأجل أن قّبل #وزير_الشؤون_الإسلامية رأس حاجه تكفكف دموعها، نقول لهم خبتم وخسئتم وهذا يدل على ضحالة التفكير، هي امراة من القواعد بمقام والدته في موقف انساني مبكي لايتمالك الانسان فيه مشاعره تجاه أُناس ذاقوا ويلات الإرهاب والتطرف… معالي الوزير#دموعك_غاليهpic.twitter.com/d5kjA2Icu4 — محمد الغامدي (@abojamman) August 4, 2019

#وزير_الشوون_الاسلاميه قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك😂😂 pic.twitter.com/CwevVLyyS8 — أ.تغريد الميهوبي (@TAGHREED_M2) August 4, 2019

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له” رواه الطبراني والبيهقي . #وزير_الشوون_الاسلاميهpic.twitter.com/UEoKkqN9wl — مشعل المعيدي (@mishalalmaide) August 4, 2019

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

المصدر: RT