شاهد.. هكذا تصرف أحمد إبراهيم بعد الهجوم الجارح من نجل أنغام

هجوم عنيف تعرض له الملحن أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام من قبل نجلها الأكبر عمر عارف الذي قال بوضوح إنه لا يحترم أحمد إبراهيم، وجاء رد زوج والدته مختلفا عما توقعه البعض.

الملحن أحمد إبراهيم رد على الهجوم الكبير الذي تعرض له من نجل الفنانة أنغام وذلك عبر حسابه على”انستجرام” حيث نشر على خاصية “الاستوري” مقطع من أغنية “مهموم” والتي صدرت منذ أيام للفنان محمد منير وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وتقول كلمات الأغنية: ” لو كان للصبر حبال هتدوب ، وأنا عاشق جرحي من المحبوب، كام مرة مشيت ووربت الباب، وعملت لحبكم ألف حساب أنا عاشق فعلاً مش كداب”.

نجل الفنانة أنغام هاجم أحمد إبراهيم من خلال حسابه على “انستجرام” حيث كتب رسالة طويلة يؤكد فيها أنه سيظل بجوار والدته لكنه في نفس الوقت عبر عن رأيه في زوجها فقال: “سأظل دائماً صادقا مع نفسي وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة.. نعم لدي مشاكل مع الرجل وأحتقره لأسباب عديدة”، وكان قد نشر في وقت سابق عبر خاصية “الاستوري” توعد إلى إبراهيم حيث كتب له: “مسيرك تقع تحت إيدي” لكنه قام بحذف هذه الرسالة.

يذكر أن عمر قام بإلغاء متابعة والدته عبر “انستجرام” وهي أيضا ألغت متابعته، في وقت لم تخرج فيه الفنانة أنغام حتى الآن لتعلق على هذا الصراع الدائر بين زوجها ونجلها.