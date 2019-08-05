هل تعانين من جفاف فروة الرأس .. إليك الحل؟

مشكلة جفاف فروة الرأس ليست بالشائعة، لكنها متعبة لمن يعاني منها، في هذا المقال سوف نعرض لكم طرائق معالجة هذه المشكلة.

تقول الأستاذة هدى عز الدين مؤلفة كتاب “فن تجميل الشعر”: يعتقد بعض الناس أن إضافة الماء لفروة الرأس هو العلاج المناسب لفروة الرأس الجافة والشعر الجاف، وهذا خطأ لأن الماء بحد ذاته يمكن أن يزيد من حالة جفاف الشعر، وخاصة إذا كان مصدر الماء مالحاً او يحتوى على كلور.

لذلك فإن معالجة جفاف فروة الرأس والشعر الجاف تتطلب القيام بالآتي:

أولاً: تنظيف الفروة الرأس والشعر من الأوساخ برفق، دون الإضرار بالشعر بواسطة المنظفات الطبيعية للشعر.

ثانياً: اختيار مستحضرات لفروة الرأس تحتوى على فيتامين E والليسيثين، والحوامض الدهنية الأساسية لتغذية الفروة من العمق، والمساعدة على إعادة الغشاء الهيدرولبيديك إلى الحالة التي يجب أن يكون عليها، وهذه المستحضرات تعيد اللمعان والطراوة إلى الشعر الجاف.

ثالثاً: ضاعفي من تناولك البروتين؛ لأنه يساعد على إعادة الغشاء الهيدرولبيديك لفروة الرأس.

رابعاً: لابد من تدليك فروة الرأس يومياً، بمزيج مخفف من الزيوت العطرية، مثل: زيت الزعتر والمريمية والخزامى، على أن تكون كلها مخففة بزيوت، كما يمكن استخدام زيوت لها خصائص قابضة للأنسجة لمنع تقشير الفروة، مثل: زيت الليمون، وإكليل الجبل، والنعناع وما شابه ذلك من زيوت لها خصائص قابضة للأنسجة.

العناية بفروة الرأس الجافة:

ويجب عدم القلق إطلاقاً إذا كانت فروة الشعر جافة والشعر جاف، لأن الأساليب الصحيحة للعناية بفروة الرأس كفيلة للقيام بالعلاج، وعودة الروح إلى تلك الفروة الجافة.

ويعتقد بعض الناس أن أسهل علاج للفروة الجافة هو بالماء، وهذا غير صحيح؛ لأن الماء بحد ذاته يمكن أن يزيد من حالة جفاف الشعر، خاصة إذا كان يحتوي على الكلور، كما سبق وذكرنا.

خطوات علاج فروة الرأس الجافة:

هذه الخطوات أساسية وتصلح لعلاج فروة الرأس الجافة مهما كانت نوعية الشعر الذي بها.

الخطوة الأولى:

اختيار مستحضرات طبيعية، تحتوي على فيتامينات E والليسيثين والحوامض الدهنية الأساسية، والزيوت لتغذية فروة الرأس من العمق، والمساعدة على إعادة الغشاء الهيدرولبيديك إلى الحالة التي تجعل فروة الرأس لا تعاني الجفاف.

الخطوة الثانية:

تدليك فروة الرأس بمزيج مخفف من الزيوت العطرية، مثل: زيت الزعتر أو المريمية أو الخزامى مخففة بزيوت بادرة، مثل: زيت اللوز، إضافة إلى استعمال زيوت لها خصائص قابضة للأنسجة؛ لمنع تقشير الفروة، مثل: زيوت الليمون، وإكليل الجبل، والنعناع، والفياك بعمل المساج بالطريقة السابق ذكرها.

الخطوة الثالثة: نظفي فروة الرأس والشعر برفق، ودون الإضرار بالشعر وذلك بالطريقة السابقة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.

الخطوة الرابعة: المضاعفة من تناول البروتينات التي تساعد على إعادة غشاء الهيدروليبديك لفروة الشعر.

وهذه الخطوات الأربع كفيلة لمعالجة الفروة الجافة والشعر الجاف، وخاصة إذا تم الاستمرار عليها لمدة شهر واحد تقريباً.