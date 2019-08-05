د. إيمان أشقر أول طبيبة سعودية مديرة للإدارة الطبية للمشاعر المقدسة

كل الوطن- متابعات: كلفت الدكتورة إيمان أشقر بمهمة الأشراف على الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة في فترة الحج، حيث تعد أول امرأة سعوديةتشغل هذا المنصب.

وهي حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1982، ودبلوم أمراض قلب تم معادلته مع ماجستير من قبل جامعة لندن وهي عضوة الجمعية السعودية لأمراض القلب منذ تأسيسها، وعضوة الجمعية الأمريكية للقلب منذ عام 2010م.

لديها العديد من المشاركات الاجتماعية والتطوعية فقد كانت رئيسة حملة التطوع للسيدات في مدينة جدة أثناء غزو الكويت لمدة ستة أشهر حتى التحرير، ورئيسة حملات التوعية في الأيام العالمية للقلب وضغط الدم منذ عام 2000 حتى 2015م

بالإضافة إلى مشاركتها في معظم المؤتمرات العلمية داخل وخارج المملكة، فقد كانت عضوة منظمة لمؤتمر القلب في جدة عام 2007 والذي أقامه المستشفى السعودي الألماني، بالإضافة لكونها متحدثة ورئيسة جلسة علمية، وعضوة منظمة لمؤتمر HEART2 في دبي والذي أقامه المستشفى السعودي الألماني في دبي كمنظمة ومتحدثة، ورئيسة لجلسة علمية في ندوة أمراض القلب في الدار البيضاء في المغرب عام 2011م، وعضوة منظمة لمؤتمر الجمعية السعودية لضغط الدم في كلٍ من جدة والرياض والقطيف منذ 2008 لعام 2014.

تمتلك د. ايمان العديد من الخبرات خلال مسيرتها الطويلة نذكر منها: بدأت كطبيبة مقيمة في قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد عام 1984، ثم كطبيب أمراض باطنة في المستشفى التعليمي بالخبر، ثم في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال للتدريب على الأشعة الصوتية لقلب الأطفال، وقد كانت قد شاركت من قبل في العمل في المشاعر المقدسة لأول مرة في عام 1985م، وقد تم تعيينها مؤخراً من قبل وزير الصحة كأول طبيبة سعودية مدير للإدارة الطبية للمشاعر المقدسة.

فهي استشارية أمراض قلب وحاصلة على زمالة الأمراض الباطنة من جامعة الدمام، والبورد السعودي للأمراض الباطنة، واستشارية أمراض قلب لا تداخلي في مستشفى الملك فهد، وهي عضوة الجمعية السّعوديّة لرعاية ضغط الدم، وعضوة جمعية القلب السعودية، وعضوة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.