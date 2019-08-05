تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أم تلقي رضيعتها من الطابق الثالث في صندوق القمامة! كل الوطن الهلال الأحمر السعودي يستعد بـ 5 طائرات لموسم الحج كل الوطن انتشار لهاشتاغ #السودان_الحكم_المدني بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري كل الوطن فيصل الفايق: وكالة الطاقة الدولية تُعكّر صَفْوَ الماء لتصطاد فيه كل الوطن “التأمينات الاجتماعية”: الموافقة على تعديل سن التقاعد للمرأة كل الوطن إسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة كل الوطن اعتراض وإسقاط طائرات حوثية “مسيّرة” أطلقت باتجاه مطارات مدنية بالمملكة كل الوطن مصر.. شاهد عيان يروي ما رآه لحظة الانفجار كل الوطن د. إيمان أشقر أول طبيبة سعودية مديرة للإدارة الطبية للمشاعر المقدسة كل الوطن اتهامات “أونروا”.. ظاهرها “الشفافية” وباطنها “تصفية قضية فلسطين”
» » إسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة

إسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 3:32 مساءً
إسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة

الرياض- واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

رابط مختصر
2019-08-05 2019-08-05
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1