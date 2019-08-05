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انتشار لهاشتاغ #السودان_الحكم_المدني بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:02 مساءً
انتشار لهاشتاغ #السودان_الحكم_المدني بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين وغيرهم من العرب مع خبر التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة الإعلان الدستوري والتوقيع بالاحرف الأولى عليها.

وقام بالتوقيع من جانب المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، ومن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.

وجاء ذلك بوساطة من الاتحاد الافريقي واثيوبيا.

ونشر مستخدمون بثا حيا للحظة التوقيع على الوثيقة التي وصفوها بالتاريخية.

بي بي سي عربية

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2019-08-05 2019-08-05
عربي ودولي
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