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أم تلقي رضيعتها من الطابق الثالث في صندوق القمامة!

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:26 مساءً
أم تلقي رضيعتها من الطابق الثالث في صندوق القمامة!

كل الوطن – متابعات: نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو مروع لأم تلقي ابنتها حديثة الولادة من شرفة الطابق الثالث في كيس بلاستيكي، بعد أن سممتها بمنظف الحمام.

وتظهر اللقطات التلفزيونية، كتلة تلقى من أحد الشقق في نوثابوري وسط تايلاند إلى صندوق القمامة، ووجد الجيران الطفلة، قبل نقلها إلى المستشفى بعد أن توفيت متأثرة بجراح داخلية.

وألقت الشرطة القبض على الأم المعروفة باسم “أوم”، البالغة من العمر 18 عاماً، وشريكها 23 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، بعد فرارهما إلى مكان قريب، وتم أخذ الزوجين لتمثيل الجريمة التي ارتكباها.

واعترفت الأم أنها حاولت قتل الرضيعة عن طريق سكب المنظف في فمها، بعد أن فوجئت بالحمل الذي أرادت إخفاؤه عن شريكها الذي لم يكن والد الطفل.

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2019-08-05 2019-08-05
جرائم وحوادث
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