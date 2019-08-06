6 أطعمة تجعلك تتقدم في السن أسرع.. احذرها! 

تلعب العديد من العوامل دورا كبيرا في سرعة تقدمنا في السن، ومدى وضوح الشيخوخة على بشرتنا، وقد تكون الوراثة أهم تلك العوامل، ولكن هناك الكثير من العوامل التي يمكننا التحكم فيها عندما يتعلق الأمر بالتقدم في السن، مثل التدخين، والتعرض للشمس، وخاصة النظام الغذائي الذي يحدث فرقاً كبيراً.

لا يمكن للشيخوخة المبكرة أن تسبب فقط الأوجاع والآلام، بل يمكن أن تترك جسمك مفتوحًا للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وحتى السرطان، ولكن الخبر الجيد أن نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على البقاء صغيراً من الداخل والخارج.

وقد لا يكون من المفاجئ أن الأكل الصحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات مع كميات معقولة من اللحوم الخالية من الدهون، ولمساعدتك إليك 7 أطعمة الامتناع عن تناولها سوف يجنبك التقدم السريع في العمر:

1. السمن:

حصل السمن على سمعة سيئة للغاية منذ بضع سنوات بسبب محتواه من الدهون المشبعة، ولسوء الحظ فإن السمن النباتي هو الأكثر ضرراً بالنسبة للجسم، ويعتبر السمن أحد أكثر الأطعمة المسببة للأمراض المزمنة، كما أنه يعبث بمستوى الماء في جسمك، ويسبب الجفاف الذي يعتبر هو السبب الرئيسي للتجاعيد، ويحتوي السمن على مستوى عالٍ من أحماض أوميجا 6 الدهنية، بينما يحتاج جسمك كمية ضئيلة منها، وهو ما يؤدي إلى حدوث التهاب.

2. الأطعمة سهلة التحضير:

الطعام سهل التحضير هو طعام يحضر على شكل سلعة تباع وتسوّق في المتاجر لتسهّل على المستهلك الحصول على الغذاء؛ وبشكل أكثر جاذبية، وموفر للوقت، ولكن هذا النوع من الأطعمة به الكثير من المشاكل غير الصحية، خاصة لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح، الذي يسبب احتباس الماء، ويعتبر أحد أشهر السموم.

3. مشروبات الطاقة:

إذا كنت تشعر بالكسل وتريد المزيد من الطاقة خلال يومك، فيجب الحصول على قدر كاف من النوم ليلة، واذهب إلى النوم مبكراً، ولكن مشروبات الطاقة تفعل العكس، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين والصوديوم والحمض، وهذا الخليط المميت سوف يلحق الضرر بجسدك مع الوقت.

4. الحلوى:

يعتبر السكر هو العدو رقم 1 عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة المبكرة، حيث أن السكر هو أكبر محرك للسمنة والالتهابات، ناهيك عن تسوس الأسنان، وتناول السكر يجعل الجسد بيئة مثالية للأمراض المزمنة، وليس فقط السكر يسهم في تطور مرض السكري، ولكن السكر أيضاً هو وقود مفضل للخلايا السرطانية.

5. الكربوهيدرات:

الخبز والمعكرونة المصنوعة من القمح الأبيض المكرر وغيرها من الأطعمة المصنعة من الكربوهيدرات تساعد على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة، وهذا قد يتسبب في تسريع شيخوخة الجلد وأيضاً العديد من المشاكل مثل حب الشباب.

وينصح الخبراء بدلاً من ذلك بأكل منتجات القمح كامل الحبة، مثل الشوفان والخبز الأسمر، لأنه لا يتسبب في رفع الأنسولين في الدم، ويقلل من ضغط الدم، وأيضاً العديد من الأمراض المزمنة.

6. اللحوم المحفوظة:

تقول أحدث الأبحاث حول اللحوم المحفوظة إن النترات والنتريت المستخدمة في الحفظ تعرض جسمك لخطر الإصابة بالسرطان، ذلك لأنهم يتسببون في تلف الأكسدة للخلايا والحمض النووي الخاص بك، بالإضافة أنها مواد تدمر بشرتك، ولذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة المحفوظة مثل النقانق والهوت دوغ والبرغر وغيرها من الأشكال المصنعة للحوم.