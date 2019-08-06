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شاهد.. هدف إيرلندي “عابر للقارات”

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:38 مساءً
شاهد.. هدف إيرلندي “عابر للقارات”

أصبح تسجيل الأهداف من منتصف الملعب عادة في الآونة الأخيرة، وكرست هذه العادة، مباراة جمعت أمس بين براي يونديريرز وويكسفورد في دوري الدرجة الثانية الإيرلندي لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط وسط فريق “براي”، دجون مارتين، هدفا رائعا في شباك “ويكسفورد” من تسديدة قوية من قرب نقطة المنتصف.

وتوصل مارتين بالكرة في منتصف الملعب، فانتبه إلى تقدم حارس “ويكسفورد” بشكل كبير عن مرماه، ليرسل كرة صاروخية لا تصد ولا ترد استقرت في الشباك عند الدقيقة 25.

وانتهت المواجهة بفوز “براي” بخمسة أهداف لهدف واحد.

المصدر: eurosport.ru<

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2019-08-06 2019-08-06
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