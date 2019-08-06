مصرع 6 أشخاص بحادث سير وسط روسيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير على أحد طرقات مقاطعة ريازان وسط روسيا فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن حافلة صغيرة من نوع Mercedes-Benz Vitо انحرفت عن مسارها وخرجت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة Toyota Land Cruiser.

وأشارت الشرطة إلى أن وجهة الحافلة كانت طاجكستان، وأن سائقها وجميع ركابها كانوا من مواطني البلد المذكور.

Появились фото и видео со страшной аварии в Сасовском районе.ДТП с микроавтобусом произошло рано утром 6 августа. Погибли семь человек, ещё двое (в том числе, один ребенок) – в больницеhttps://t.co/0OFsmICq4F#Рязань#Сасово#ДТПpic.twitter.com/hKFWsTHsJ5 — КП-Рязань (@kprzn) August 6, 2019

وذكرت مصادر طبية محلية أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وبينهم أربع حالات خطيرة.

المصدر: وكالات