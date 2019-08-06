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وزير الشؤون الإسلامية: فيديو تقبيلي لحاجة نيوزيلندية عفوي وقلبي ليس حجرا

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:43 مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: فيديو تقبيلي لحاجة نيوزيلندية عفوي وقلبي ليس حجرا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة بالسعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، أن فيديو تقبيله حاجة نيوزيلندية “عفوي، ونابع من العطف”، مشددا على “أن قلبه ليس حجرا، والرحمة ينزلها الله بالقلب”.

وقال في تعليق مع قناة “العربية”، إن “ما حصل شاهده الجميع، وكان عفويا تماما.. والرحمة ينزلها الله في القلوب.. قلوبنا ليست قلوب بهائم، ولا من حجر، ولا شك أن هذا ديننا الإسلامي الذي ربانا وعلمنا على الرحمة واللين، ومواساة من يقع عليه الظلم. وهذا منهجنا”.

وأضاف أن “ما قمت به في الواقع من استقبال الإخوان الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج على نفقة العاهل السعودي قام به كل السعوديين، وأن ما قمت به يمثل شعبنا من الاحترام والرحمة لجميع البشر في العالم، وليس المسلمين فقط، وإنما البشرية”.

وفي ختام اللقاء أشار آل الشيخ، إلى أن “الإسلام رسالة الرحمة، والمحبة، والعطف.. ونحن نحمل رسالة لكل من يحتاج إلى العون والرحمة، والمواساة لمن يحتاج إليها.. هذا ديننا، وهذه شيمتنا، وهذا ما تعودنا عليه وتعلمناه”.

المصدر: سبق

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