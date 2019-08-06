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إسرائيل تعتزم تكريم حاخام يبيح قتل الفلسطينيين

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:56 مساءً
إسرائيل تعتزم تكريم حاخام يبيح قتل الفلسطينيين

كل الوطن – وكالات: تعتزم إسرائيل تكريم حاخام متطرف أباح قتل غير اليهود وخاصة الفلسطينيين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية.

وقالت الصحيفة إن وزارة المعارف والتعليم الإسرائيلية ستقدم جائزة “التوراة والحكمة” للحاخام يتسحاق غنيزبورغ، الخميس المقبل.

وحسب “هآرتس”، يعد غنيزبورغ من أشد المؤيدين للإرهابي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994، التي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا حينذاك، رميا بالرصاص. إذ قال إن غولدشتاين “قديسا نفذ عملا يجب أن يحتذى به”.

ووفق المصدر نفسه، فإن الحاخام غنيزبورغ حلل قتل غير اليهود وخاصة المسلمين، مهما كان عمرهم وجنسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيري التعليم رافي بيرتز والمواصلات بتسليل ستمروتش سيشاركان في تكريم غنيزبورغ وفق الأناضول .

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2019-08-06
عربي ودولي
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