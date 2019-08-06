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دراسة: السمنة تزيد شيخوخة الدماغ 10 سنوات

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:00 مساءً
دراسة: السمنة تزيد شيخوخة الدماغ 10 سنوات

فيما ينتشر اعتقاد سائد أن أضرار السمنة تقتصر على بعض الأمراض الشائعة فقط مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، يدعو خبراء إلى إعادة النظر في ذلك، لأن زيادة الوزن تؤثر أيضا على قدرات الدماغ وأدائه.

وبحسب ما نقل موقع «inc»، فإن دراسة من جامعة ميامي الأمريكية، كشفت أن زيادة كتلة الجسم وحجم الخصر لدى الإنسان، تؤدي إلى تراجع قدرات الدماغ والذاكرة. وأوضح الباحثون الأمريكيون، أن تبعات السمنة تجعل المادة القشرية من الدماغ أقل سُمْكًا، وهذا يعني التسبب بتراجع في المادة الرمادية.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها «سكاي نيوز»، أن الأشخاص، الذين يعانون مشكلات صحية في أواسط العمر، يصبحون أكثر عرضة لاضطرابات الذاكرة حين يشيخون، وهذا الأمر لا ينطبق على من يحظون بصحة جيدة في مراحل العمر المبكرة.

وفي نتيجة صادمة، أوردت الدراسة أن الأشخاص، الذين يعانون زيادة في الوزن وتخطوا الـ60 من العمر، يزيد عمر دماغهم بـ10 سنوات مقارنة بذوي الأجسام الرشيقة والسليمة من الاضطرابات الصحية.

ما يعني، أن في حال كان الشخص البدين في الـ60 من عمره، فإن قدراته الدماغية تكون في حالة من وصل إلى 70 سنة. وأورد الباحثون أن قدرات الدماغ تتأثر بعادات سيئة أخرى مثل التدخين واستهلاك الكحول.

وأوصت الدراسة بالحرص على سلوك صحي، تفاديا لاضطرابات الدماغ مع التقدم في العمر، فضلا عن مشكلات أخرى لا تقل خطورة.

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2019-08-06 2019-08-06
الصحة والجمال
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