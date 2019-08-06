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القبض على شاب رمى طفل من شرفة متحف في لندن

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:29 مساءً
القبض على شاب رمى طفل من شرفة متحف في لندن

كل الوطن – د ب أ: ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على شاب (17 عاما) للاشتباه في ارتكابه عملية شروع في قتل، بعد إلقاء طفل (6 أعوام) من شرفة متحف “تيت مودرن” في لندن من الطابق العاشر .

وقالت الشرطة أنه تم العثور على الضحية على سطح بالطابق الخامس للمتحف بوسط لندن، ونُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف حيث لا يزال في حالة حرجة.

وأفاد المسؤولون بأنه لا يوجد دليل على أن الشاب والطفل يعرفان بعضهما البعض.

وتعتبر منصة المشاهدة في الطابق العاشر من المعالم البارزة للسياح وزوار المتحف الشهير.

وقال مسؤولون بالمتحف إنه سيظل مغلقا حتى آخر اليوم بينما تحقق الشرطة في الحادث.

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2019-08-06 2019-08-06
جرائم وحوادث
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