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المملكة العربية السعودية تسارع بمعالجة “الظواهر السلبية” في الحر

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:11 مساءً
المملكة العربية السعودية تسارع بمعالجة “الظواهر السلبية” في الحر

كل الوطن- متابعات : تعمل المملكة العربية السعودية لمعالجة الظواهر السلبية التي يقوم بها عدد من الحجاج في الحرم أثناء أداء مناسك الحج.

وقالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكلت 18 فريقاً ميدانياً، و9 لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها

وبحسب “سبق” السعودية، قامت الإدارة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ بمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال طارق المالكي مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية إن إدارة معالجة الظواهر السلبية كونت 18 فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و9 لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام.

وأكد على عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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2019-08-06
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