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18 فريقاً لمعالجة الظواهر السلبية بالحرم المكي وساحاته

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:23 مساءً
18 فريقاً لمعالجة الظواهر السلبية بالحرم المكي وساحاته

كل الوطن – الرياض: كونت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية (18) فريقاً ميدانياً و(9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد سعادة مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية الأستاذ طارق المالكي أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كونت (18) فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى خاصةً منطقة المروة، و(9) لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام، ويأتي عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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2019-08-06 2019-08-06
دين ودنياعربي ودولي
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