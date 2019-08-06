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كلبة خارقة تلد 20 جرواً بعملية قيصرية (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:30 مساءً
كلبة خارقة تلد 20 جرواً بعملية قيصرية (صور)

بات من الواضح أن الكلبات الإناث تتميز عن القطط بأنها تلد عدداً أكبر من الجراء، ولكن ليست كل كلبة قادرة على إنجاب 20 جرواً بولادة واحدة، وتصف مثل هذه الكلبة، بالكلبة الأم الخارقة.

وفي واقعة نادرة، ولدت كلبة ضالة 20 جرواً في مدينة «تايلر» بولاية تكساس الأمريكية.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، وجراءها من أحد شوارع المدينة يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، و«سبوتنيك».

1200 دولار تكلفة عملية الولادة

وتكلفت عملية ولادة الكلبة وجرائها مبلغاً باهظاً وصل إلى 1200 دولار أمريكي، تم تأمين المبلغ بتبرعات قامت بجمعها إحدى جهات إنقاذ الحيوانات الأليفة.

سيتم تبني الكلبة الأم وجرائها الـ18

وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسميت «لونا»، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء، التي عاش منها 18 من أصل 20، ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.

ووفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة؛ حين ولدت كلبة 24 جرواً في عام 2004، ولم يتم كسر هذا الرقم القياسي لليوم.

 سيدتي

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