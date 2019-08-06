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10 طرق للحفاظ على الصحة بعد تخطي الـ 60 عاماً

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 5:28 مساءً
10 طرق للحفاظ على الصحة بعد تخطي الـ 60 عاماً

(سي أن أن) — يحتاج الأمر إلى الجرأة فقط للانتقال من نمط حياة غير صحي إلى نمط صحي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً

ويقترح الخبراء على كبار السن اتباع هذا البرنامج المكون من 10 خطوات:

1. شراء أحذية رياضية عالية الجودة وممارسة رياضة المشي

2. ممارسة رياضة التوازن، لأنها أفضل طريقة لتجنب السقوط

3. تحسين وجبة الإفطار وتقليل كمية السكر في الوجبات

4. إزالة التوتر عبر طرق للسيطرة عليه غير مرتبطة بالطعام أو الكحول أو التدخين

5. ممارسة تمرينات المقاومة للحفاظ على كتلة العضلات، من خلال رفع اللأثقال

6. ملامسة الأرض: يحتاج كبار السن إلى التدرّب بانتظام للنزول على الأرض والوقوف مرة أخرى

7. تحدي السرعة: فقد تكون رياضة التنس رائعة مع تقدم العمر

8. الثقة بالنفس: أول شخص يجب أن تؤمن به هو نفسك

9. اختر مشروعا يحمل قيمة بالنسبة لك وابدأ به ولا تفكر بعمرك

10. العمل على تحسين الذات، فالعيش بأسلوب حياة صحي يتطلب التعلم المستمر.

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2019-08-06 2019-08-06
الصحة والجمال
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