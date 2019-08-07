دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)

تسبب الصوت الصاخب الصادر عن محرك دراجة نارية في حالة ذعر كبيرة بين رواد ميدان “التايمز” في نيويورك، ليلة أمس، بعد أن ظن المشاة أنه صوت إطلاق نار.

وانتشر الذعر بسرعة بين الحاضرين، خاصة وأن الواقعة جاءت في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة حدادا بعد مجزرتي “إل باسو” في تكساس، و”دايتون” في أوهايو.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare#NYCpic.twitter.com/IKfagFbtzy — The Daniels Group (@DanielsGrp) 7 августа 2019 г.

وحسب تصريحات نقلها موقع CBS New York عن شهود عيان، فإن العديد من المشاة كانوا يصيحون “مطلق نار”، مما دفع بالناس إلى الفرار والاحتماء داخل المحلات المجاورة.

المصدر: “تويتر”