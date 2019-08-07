تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو) كل الوطن باكستان تطرد الدبلوماسيين الهنود وتستدعي دبلوماسييها بسبب التوتر في كشمير كل الوطن الأردن تقاوم إطلاق النار في الأعراس.. حقائق وأرقام صادمة عن “نزيف الأفراح” كل الوطن أعداد الحجاج الوافدين ومرافقيهم تزداد بانضمام 4 مواليد جدد كل الوطن الرياض: اكتمال وصول حجاج الخارج بأعداد تتجاوز 1.8 مليون كل الوطن “سكني” يضيف 9 مخططات سكنية جديدة توفر 11 ألف قطعة أرض مجانية كل الوطن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 4 حاجات كل الوطن (قرية ورد) بالطائف تجذب الزوار بعروض إبداعية مبتكرة كل الوطن “الصحة”: جهاز “بنان” في مستشفيات المشاعر للتعرف على هوية فاقدي الوعي عن طريق البصمة كل الوطن وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة “الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة”
» » دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)

دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:01 مساءً
دراجة نارية تتسبب في ذعر كبير بأشهر ساحات نيويورك (فيديو)

تسبب الصوت الصاخب الصادر عن محرك دراجة نارية في حالة ذعر كبيرة بين رواد ميدان “التايمز” في نيويورك، ليلة أمس، بعد أن ظن المشاة أنه صوت إطلاق نار.

وانتشر الذعر بسرعة بين الحاضرين، خاصة وأن الواقعة جاءت في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة حدادا بعد مجزرتي “إل باسو” في تكساس، و”دايتون” في أوهايو.

وحسب تصريحات نقلها موقع CBS New York عن شهود عيان، فإن العديد من المشاة كانوا يصيحون “مطلق نار”، مما دفع بالناس إلى الفرار والاحتماء داخل المحلات المجاورة.

المصدر: “تويتر”

رابط مختصر
2019-08-07 2019-08-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن