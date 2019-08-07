تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 4 حاجات كل الوطن (قرية ورد) بالطائف تجذب الزوار بعروض إبداعية مبتكرة كل الوطن “الصحة”: جهاز “بنان” في مستشفيات المشاعر للتعرف على هوية فاقدي الوعي عن طريق البصمة كل الوطن وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة “الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة” كل الوطن تركيا.. اكتشاف 4 فيروسات تؤدي لموت الإنسان كل الوطن في أول مباراة له كمدرب.. تشافي يفقد أعصابه وحذاءه (فيديو) كل الوطن فيديو نادر ومثير للاهتمام.. الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات كل الوطن مدينة الملك الطبية تنقذ حياة حاج تركي خمسيني من جلطة قلبية كل الوطن آل الشيخ يعلن أولى صفقاته مع ألميريا الإسباني كل الوطن الطائرات الإيرانية تتعرض للصعوبات في المطارات التركية
» » » مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 4 حاجات

مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 4 حاجات

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 5:12 مساءً
مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 4 حاجات

مكة المكرمة – واس: سجل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أربع حالات ولادة لأربع حاجات ثلاث منهن أفغانيات وواحدة باكستانية وجميع الولادات كانت ذكوراً.

وكانت حالة الولادة التي سجلت أمس الأول لحاجة أفغانية تبلغ 33 عاماً، التي أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, تعد هي أول مواليد الحج لهذا العام، وسجل المستشفى ثلاث حالات أخرى جميعها ذكور كانت الولادة الأخرى لأفغانية تدعى عزيزة حنفي (34 عاماً) والثالثة أيضا من الجنسية الأفغانية وهي لسيدة تدعى شريفة يوسف (36 عاما).

أما الحالة الرابعة فكانت لسيدة باكستانية هي زليخة أنيس (27 عاماً) وكانت قد أتت لأداء فريضة الحج أيضاً

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة التابع لوزارة الصحة سخر إمكانياته كافة، بتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.

وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، ولمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية والاهتمام بهن. – See

رابط مختصر
2019-08-07 2019-08-07
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1