الرياض: اكتمال وصول حجاج الخارج بأعداد تتجاوز 1.8 مليون

جدة / وكالات : أعلنت السعودية، الأربعاء، اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يصل إلى أكثر من 1.8 مليون، فضلا عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات السعودية، نقلته فضائية الإخبارية الرسمية، بشأن اكتمال وصول حجاج الخارج.

وأوضح أنه تم اكتمال مرحلة وصول حجاح الخارج بنجاح. مشيرا إلى أن عدد القادمين حتى عصر اليوم، مليونا و838 ألفا و339 حاجا، بنسبة للذكور تصل إلى 53% والإناث 47%.

وأشار إلى صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال اليومين القادمين إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية

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