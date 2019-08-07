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رسميا.. “الكاف” يعتبر الوداد منسحبا ويتوج الترجي بدوري الأبطال

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 7:26 مساءً
رسميا.. “الكاف” يعتبر الوداد منسحبا ويتوج الترجي بدوري الأبطال

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، قرارها النهائي باعتبار الوداد المغربي منسحبا من نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي تتويج الترجي باللقب القاري.

وضمنت لجنة الانضباط لـ”كاف” قرارها، عقوبات مالية على الفريقين، بتغريم الوداد 20 ألف دولار بسبب إشعال جمهوره للشماريخ وعدم إكمال المباراة، وتغريم الترجي ورئيسه حمدي المدب، بمبلغ 50 ألف دولار و20 ألف دولار على الترتيب، وذك على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة التي أقيمت في تونس نهاية مايو الماضي.

وسيكون بإمكان فريق الوداد اللجوء إلى لجنة الاستئناف للطعن في قرار لجنة الانضباط، لا سيما وأن الفريق المغربي قدم دفوعات تفند فرضية انسحابه من المباراة وأحقيته بالحصول على فرصة إعادة المباراة على الأقل.

وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في “رادس” بضواحي تونس العاصمة في الـ31 من مايو الماضي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو “VAR”.

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، أعلن بعد نحو ساعة ونصف الساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال إفريقيا للترجي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عاد بعد أيام، وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، معللا ذلك بعدم توافر “شروط اللعب والأمن” في “رادس”.

وبعد قرار الاتحاد الإفريقي، لجأ الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنصافهما، وطالب كل واحد منهما بمنحه اللقب الإفريقي، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء قرار “الكاف” بإعادة المباراة وتكليف لجنة الانضباط في “الكاف”، للبت في هذه القضية، لتعلن اليوم فوز الترجي باللقب القاري باعتبار الوداد منسحبا من المباراة.

المصدر: وكالات

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