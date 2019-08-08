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التحالف: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:36 صباحًا
التحالف: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة ( عدن ).

وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقى بين أبناء الشعب اليمني.

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2019-08-08 2019-08-08
عربي ودوليهنا اليمن
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