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“الغذاء والدواء”: الادعاءات الواردة في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor” غير دقيقة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:53 صباحًا
“الغذاء والدواء”: الادعاءات الواردة في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor” غير دقيقة
الغذاء والدواء

كل الوطن – الرياض: نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ماورد في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor”، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.

ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علمياً، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبينت “الغذاء والدواء” أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

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2019-08-08 2019-08-08
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